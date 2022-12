Leben gerne in Lotte: Sufian und Marjawa mit ihren Kindern (von links) Mala, Ilana, Lousin und Sama. Foto: Jessica von den Benken up-down up-down In Lotte integriert Einbürgerungstest bestanden: Syrische Familie freut sich über deutsche Staatsbürgerschaft Von Jessica von den Benken | 16.12.2022, 06:00 Uhr

An ihre Flucht aus Syrien können sich Marjawa Haj Hussein und ihre Familie noch gut erinnern. Sieben Jahre ist es her, dass sie dem Krieg und Terror in ihrer Heimat entkommen sind und in Lotte Asyl bekamen. Jetzt ist klar: Die Familie kann für immer bleiben.