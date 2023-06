Flugmuskeltraining: der ältere Jungstorch zeigt dem jüngeren, wie er sich aufs Fliegen vorbereitet. Bald kann er sich mit Flügelkraft einige Zentimeter aus dem Nest heben. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Nachwuchs macht Flugübungen Zwei kleine Jungstörche locken Touristen nach Alt-Lotte Von Ursula Holtgrewe | 12.06.2023, 16:59 Uhr

Nicht nur ein, sondern zwei Küken hat das Weißstorchpaar in Alt-Lotte am Hansaring ausgebrütet. Darüber freut sich Nachbarin Kata Mattern besonders. Ein Besuch am Nest.