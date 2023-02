In ihrer Not lässt Familie Rapelius an der Ringstraße das klare Schmutzwasser aus ihrem Keller auf die Wiese gegenüber laufen. Gegenüber ihrem Haus ist die Rohrleitung verstopft. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Ärger über verstopfte Leitung Stinkendes Wasser drückt in Alt-Lotter Keller: Das ist der Grund Von Ursula Holtgrewe | 08.02.2023, 18:14 Uhr

Am Dienstagabend wurden manche Familien in Alt-Lotte unruhig. Es stank faulig in den Kellern, weil Schmutzwasser von außen hochdrückte. Mittwochmittag dann war die Ursache für die Verstopfung gefunden. So sah es vor Ort aus.