Simon Schubert (links) steht SF Lotte gegen Finnentrop/Bamenohl nach ausgestandener Sperre wieder zu Verfügung. Foto: Rolf Grundke up-down up-down Im Hinspiel 0:3 gegen Finnentrop/​Bamenohl Sportfreunde Lotte erwartet beim Oberliga-Heimspiel am Sonntag ein harter Brocken Von Oliver Wilmer | 28.04.2023, 16:33 Uhr

Die bittere Niederlage gegen Preußen Münster II ist gerade eine Woche her, da kommt der Tabellenachte SG Finnentrop/​Bamenohl zu Besuch ans Lotter Kreuz. Wenn die Sportfreunde noch an Paderborn vorbeiziehen wollen, müssen jetzt die Punkte her.