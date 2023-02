Ein weiteres Spitzenspiel steht den Sportfreunden Lotte um Leon Gino Schmidt am Samstag gegen den Tabellendritten SC Paderborn 2 bevor. Leonel Brodersen (links) hat seine Zerrung überwunden und ist wieder ins Training eingestiegen. Sempastiano Giaouplari (hinten) dagegen fällt aufgrund einer Überreizung im Knie noch drei bis sechs Wochen aus. Foto: Rolf Grundke up-down up-down Spitzenspiel gegen Paderborn am Samstag Sportfreunde Lotte: Sempastiano Giaouplari fällt mehrere Wochen aus Von Alfred Stegemann | 23.02.2023, 16:23 Uhr

Wie fast alle Oberliga-Teams legten auch die Sportfreunde Lotte am Wochenende eine Karnevalspause ein. So ganz tatenlos waren sie vor dem nächsten Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen die Reserve des SC Paderborn dann aber doch nicht. In einem Testspiel trennten sie sich von TSD Dortmund 1:1-Unentschieden.