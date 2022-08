Niklas Determann und die Sportfreunde Lotte bezogen am Samstagnachmittag eine bittere 1:2-Niederlage bei der U21 des SC Paderborn. Foto: Rolf Grundke up-down up-down Zweite Saisonniederlage Sportfreunde Lotte kassieren bitteres und unnötiges 1:2 in Paderborn Von Alfred Stegemann | 28.08.2022, 14:34 Uhr

Was haben Bayern München und die Sportfreunde Lotte gemeinsam? Beide waren in ihren Punktspielen am Samstag die klar bessere Mannschaft, hatten jeweils die größeren Torchancen und deutlich mehr Ballbesitz.