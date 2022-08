Standesgemäß mit 4:0 setzten sich Leon Gino Schmidt (links) und Nao Oriyama (2. von rechts) mit den Sportfreunden Lotte im Kreispokal beim TGK Tecklenburg um Patrick Neitzert (2. von links) und Christoph Maug durch. FOTO: Jörg Wahlbrink up-down up-down Fußball-Oberligist gibt sich keine Blöße Sportfreunde Lotte gewinnen im Kreispokal bei TGK Tecklenburg mit 4:0 Von Alfred Stegemann | 25.08.2022, 15:56 Uhr

Die Vorfreude war riesig, die Resonanz groß. So viele Zuschauer hatte der Platz am Kahlen Berg in Tecklenburg auch noch nicht gesehen. Über 700 Besucher waren gekommen, um das Kreispokalspiel der zweiten Runde zwischen dem TuS Graf Kobbo und den Sportfreunden Lotte zu sehen.