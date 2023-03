weimal spielten die Sportfreunde Lotte um Niklas Determann (links) und Güven Kaplan zuletzt 0:0. Am Sonntag in Sprockhövel wollen sie nicht nur wieder treffen, sondern auch dreifach punkten. Foto: Rolf Grundke up-down up-down Klares Ziel: Drei Punkte holen Sportfreunde Lotte am Sonntag zu Gast bei TSG Sprockhövel Von Alfred Stegemann | 03.03.2023, 17:45 Uhr

Noch ungeschlagen sind die Sportfreunde Lotte in diesem Jahr – inklusive der Testspiele. In diesen insgesamt neun Partien kassierten sie zudem lediglich drei Gegentore. Zumindest in der Meisterschaft erzielten sie aber auch nur einen Treffer. Das soll sich an diesem Wochenende ändern: Am Sonntag ist die Crew um Trainer Fabian Lübbers zu Gast bei der TSG Sprockhövel. Anstoß ist um 15 Uhr.