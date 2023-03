Addy Menga (rechts) war beim 4:0-Sieg im Hinspiel gegen Vreden bereits nach sechs Minuten erfolgreich. Jetzt folgt das Rematch. Foto: Rolf Grundke up-down up-down Lübbers: „Fahren hin, um zu siegen“ Sportfreunde Lotte am Sonntag zu Gast bei physisch starken Vredenern Von Bernd Kolkmann | 31.03.2023, 17:01 Uhr

Die Sportfreunde sind an diesem Sonntag ab 15 Uhr zu Gast bei der Sportvereinigung Vreden. An das Hinspiel in Lotte erinnern sich die Gäste gern, dies gewannen sie klar mit 4:0.