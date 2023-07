Die Filiale der Sparkasse in Lotte soll modernisiert werden. Foto: Uschi Holtgrewe up-down up-down Berater künftig auch per Video erreichbar Sparkasse in Lotte baut um – oder zieht in neue Räume Von Maren Best | 05.07.2023, 10:23 Uhr

Für Kunden der Kreissparkasse in Lotte wird sich einiges ändern. Die Filiale an der Bahnhofstraße soll umgebaut werden. Denkbar ist auch ein Umzug an einen neuen Standort.