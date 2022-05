Ob der SV Büren auch am Ende der Saison jubeln kann, wie hier beim 4:0 Sieg über Dreierwalde? FOTO: Rolf Grundke Abstiegsrunde: Für Lotte wirds knapp Herren Kreisliga A: Keine Schwächen beim Führungs-Trio der Aufstiegsrunde Von Rolf Grundke | 16.05.2022, 12:46 Uhr

In der Herren Kreisliga A sind die Würfel im Kampf um den Aufstieg zwei Spieltage vor Saisonschluss noch nicht gefallen, aber es zeichnet sich ein Trend ab. Die Sportfreunde Lotte haben den Klassenerhalt in der Abstiegsrunde nun nicht mehr in der eigenen Hand.