Wenn erst der Garten angelegt ist, haben auch Bettina Schubert und Sebastian Büscher aus dieser Wohnung einen gepflegten Blick auf die Seniorenwohnanlage gegenüber. Foto: Ursula Holtgrewe Leben in Wohngruppen und Appartements So funktioniert das Konzept der ersten Pflegewohngemeinschaft in Lotte-Wersen Von Ursula Holtgrewe | 06.02.2023, 07:00 Uhr

Im Frühjahr sollen die ersten Bewohner ins neue Seniorenwohnen in Wersen einziehen. Derzeit sind in den barrierefreien Wohnbereichen Maler, Elektriker und andere Handwerker tätig. Mit ihrem Konzept hat die Sander Pflege GmbH in Lotte eine Nische gefunden.