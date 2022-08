An der Grundschule in Wersen gibt es eine neue Schulleiterin. FOTO: Ursula Holtgrewe up-down up-down Corona-Tests und Tablets Worauf sich Lotter Schüler im neuen Schuljahr einstellen können Von Ursula Holtgrewe | 09.08.2022, 15:55 Uhr

Am Mittwoch, 10. August, beginnt in NRW wieder der Unterricht. Wie sieht es mit Corona-Tests aus und was gibt es sonst Neues in Lotter Grundschulen?