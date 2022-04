Die Polizei sucht Zeugen. Symbolfoto: dpa FOTO: Archiv Schaden von 1000 Euro Löschschaum in Bürener Kita versprüht 15.07.2013, 18:46 Uhr

Im Kindergarten am Piesberger Weg in Lotte-Büren haben Einbrecher den Inhalt eines Feuerlöscher versprüht. Die Polizei spricht in einer Mitteilung von einem Schaden in Höhe von 1000 Euro.