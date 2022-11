Schwer beschädigt ist eines der beiden Autos nach dem Unfall. Foto: NMW-TV up-down up-down Rettungshubschrauber im Einsatz Auto löst Alarm aus: Kollision an Kreuzung in Lotte Von Johannes Kleigrewe | 19.11.2022, 12:07 Uhr

Nachdem ein Fahrer die Vorfahrtsregelung missachtet hatte, sind in Lotte am Samstagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Ein am Unfall beteiligter Wagen alarmierte selbst die Rettungskräfte, die vorsorglich sogar mit Rettungshubschraubern ausrückten.