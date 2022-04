Referent war Jochen Motte, Abteilungsleiter für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bei der Vereinten Evangelischen Mission (VEM), einer Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen mit Sitz in Wuppertal. Sein Thema: Menschenrechte und Religionsfreiheit.

Bewusst stellte Motte die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, verkündet 1948 von den Vereinten Nationen, nach vorne. Religionsfreiheit sei darin nur ein Recht und im Zusammenhang mit den anderen zu sehen. Allerdings habe die UNO selbst bereits in der Präambel der Deklaration nur Rede- und Glaubensfreiheit erwähnt und damit betont.

Unsere Kirchen seien den Menschenrechten lange Zeit skeptisch begegnet, erinnerte Motte an Glaubenskriege und Inquisition. Das sollten heutige Kirchenvertreter bedenken. Religionsfreiheit für die eigene Konfession zu beanspruchen sei wohlfeil. Toleranz erweise sich erst, wenn man Andersgläubigen dasselbe zugestehe.

Ins öffentliche Bewusstsein sei das Thema vor allem durch die Anschläge moslemischer Fundamentalisten vom 11. September 2001 gedrungen. Wer heute die Ausschreitungen gegen koptische Christen in Ägypten oder christliche Minderheiten in Indonesien kritisiere, sollte sich aber auch fragen, so der promovierte Theologe, wie wir reagieren würden, wenn kurzfristig 1000 Muslime in Alt-Lotte zuziehen und eine Moschee bauen würden, deren Minarette den Kirchturm überflügelten.

Fundamentalismus gebe es in jeder Religion, wie sich im Kampf zwischen Hinduisten und Buddhisten in Sri Lanka ebenso zeige wie in der staatlich unterstützten Abwehrhaltung der Russisch-Orthodoxen gegen andere christliche Kirchen. Die Vorgänge um die dänischen Mohammed-Karikaturen zeigten zudem, dass Grundrechte wie Religions- und Redefreiheit miteinander in Konflikt geraten könnten.