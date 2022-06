Auf dem Gelände der Regenbogenschule in Büren muss gebaut werden, um die räumlichen Voraussetzungen für den Offenen Ganztag zu schaffen, auf den Grundschüler ab 2026 einen Rechtsanspruch haben. FOTO: Thomas Niemeyer Für offene Ganztagsbeschulung Architekten sollen Regenbogenschule Büren bis 2026 fit machen Von Thomas Niemeyer | 02.06.2022, 06:45 Uhr

Ab 2026 gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. An der Regenbogenschule in Büren wird dafür gebaut werden müssen.