Bürgermeister baut Brücken Endgültig: Regenbogenschule Büren wird am bestehenden Standort neu gebaut Von Thomas Niemeyer | 18.10.2023, 14:45 Uhr Dort, wo sich heute der Schulhof erstreckt, soll nun endgültig der Neubau der Regenbogenschule Büren entstehen. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down

Das Ergebnis war absehbar, die breite Mehrheit dafür nicht: Der Lotter Rat hat am Dienstagabend den Neubau der Regenbogenschule in Büren am bestehenden Standort beschlossen. Bürgermeister Philip Middelberg bastelte maßgeblich an dem Konsens.