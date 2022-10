Kommunale Einrichtungen in Lotte haben am 31. Oktober 2022 geschlossen. Foto: imago images/Noah Wedel up-down up-down Vier Tage lang Energiekosten sparen Reformationstag 2022: Gemeinde Lotte verpackt Brückentag als „Energiespartag“ Von Ursula Holtgrewe | 24.10.2022, 15:45 Uhr

Kommunale Einrichtungen bleiben am Montag, 31. Oktober, in Lotte geschlossen. Die Gemeinde hat den Reformationstag in diesem Jahr zum Energiespartag erklärt. Oder ist es nur eine schicke Verpackung für einen Brückentag?