Gegen Gewalt in der Erziehung wenden sich Eltern, Kinder und Erzieher in Lotter Kindertagesstätten. Dass es dort entsprechende Probleme gebe, wird aber nicht behauptet. Symbolfoto: Annette Riedl/dpa Nach Kritik an Abholzeiten Rat Lotte beschließt neue Ferienbetreuung an der Offenen Ganztagsschule Von Thomas Niemeyer | 21.06.2023, 14:39 Uhr

Bei der jüngsten Ratssitzung in Lotte machten sich Eltern in der Bürgersprechstunde für Rechte von Kindern stark. Kritik äußerten sie an der Offenen Ganztagsschule in Lotte. Einen wichtigen und erfreulichen Ratsbeschluss verpassten die Eltern allerdings.