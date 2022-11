In Lotte-Wersen stürzte eine Radfahrerin aus ungeklärter Ursache. Sie kann sich an den Unfall nicht erinnern. Foto: dpa/Boris Roessler up-down up-down Keine Erinnerung mehr Radfahrerin stürzt auf der Poststraße in Lotte-Wersen und verletzt sich schwer Von Anke Schneider | 29.11.2022, 15:26 Uhr

Auf der Poststraße in Wersen ist eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Was die Aufklärung des Unfalls schwierig macht: die Frau kann sich an nichts mehr erinnern.