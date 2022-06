Ein Segel fängt Luft und bremst das Fahrzeug, stellen die aufmerksamen Schüler fest. FOTO: Archiv up-down up-down Projektwoche mit Segel, Flieger, Ballon und Musical Luftige Ergebnisse der Wersener Grundschüler Von Ursula Holtgrewe | 15.03.2012, 14:10 Uhr

„Die muss man mit viel Gefühl fliegen lassen“, sagt Daniel mit ernster Miene. Er hat ein selbst gebautes Styroporflugzeug in der Hand. Diese und viele andere Aktionen gehörten dieser Tage zur Projektwoche Luft an der Wersener Grundschule. Am Freitag, 17 bis 18.30 Uhr, ist die große Präsentation. Die ersten Lieder des Musicals „Leben im All“ stellen die Kinder überdies vor.