Hocherfreut über so viele Teilnehmer begrüßten der Vorsitzende Günter Sturm und Geschäftsführer Olaf Wienbrack die Versammelten. Mit dem Leitsatz von Henry Dunant, „Zivilisation bedeutet, sich gegenseitig zu helfen von Mensch zu Mensch, von Nation zu Nation“, erinnerte Geschäftsführer Olaf Wienbrack an den Begründer der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung vor 150 Jahren Jahresversammlung des DRK Ortsvereins Wersen-Büren.

Heutzutage decke das DRK bundesweit etwa 80 Prozent der Blutversorgung und 60 Prozent der Rettungsdienste ab, sagte der Geschäftsführer. Vor Ort werde der Verein von 350 Fördermitgliedern unterstützt. Ganz besonders hob Wienbrack die Arbeit der Ehrenamtlichen hervor, die sich für andere Menschen einsetzen; sei es an den Blutspendeterminen, beim Spiel ohne Grenzen, in den Gruppen, bei der Altkleidersammlung oder in anderen Projekten.

Kein großer Gewinn

Leider sei der Blutspenderanteil im Vergleich zu den anderen Jahren zurückgegangen, dennoch ließen sich 385 Spender im Jahre 2012 Blut abzapfen, unter ihnen 38 Erstspender. Sich am Erlös die Taschen vollstopfen könne sich der Verein allerdings nicht, meinte Wienbrack, denn auf den Gewinn von 128,63 Euro pro Vollblutspende kamen zum Beispiel im Jahre 2011 Kosten von 127,03 Euro.

Nach seinem Vortrag ehrte Wienbrack verdiente Spender: 50-mal spendeten Monika Schwarz, Uwe Gehring und Franz-Josef Lohle ihr kostbares Blut, 25-mal Mara Markus-Medzech, Alesja Root, Roland Glückhardt und Stephan Schwarz.

Einen Kurzbericht erstatteten auch die Gruppenleiterinnen. Bärbel Janning von den Mikados sieht ihre Gruppe mit sechs Betreuern sehr gut aufgestellt und kann wieder auf ein großes Programm in diesem Jahr blicken. Mechthild Beckmann und ihre Seniorengruppe hingegen würden sich über zwei oder drei neue Gesichter sehr freuen. Mittwochs in ungeraden Wochen von 16 bis 18 Uhr trifft sich die Gruppe im DRK-Heim.

Das DRK-Projekt „Suppenküche Namibia“ wird Jan Henrik Wienbrack ab Juli tatkräftig in Afrika unterstützen. Rettungsmediziner Peter Jablonowski berichtete über das Projekt „Defibrillatoren“, das im Dezember 2010 startete. Mittlerweile sind in Alt-Lotte, Büren, Halen und Wersen sechs öffentlich zugängige Geräte stationiert. Leider sei das Interesse der Bevölkerung an einer Einweisung sehr gering, sagte Jablonowski. Roland Glückhardt, Mitinitiator des Projekts, schlug vor, die Defi-Einweisung an zwei festen Terminen pro Jahr im DRK-Heim anzubieten. Ute Beck hatte die Idee, die Einweisung in den Schulsanitätsdienst der Lotter Gemeinschaftshauptschule zu integrieren.