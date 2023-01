Mit ihren Klangschalen aus Nepal beginnt Andrea Maug Phantasiereisen mit besonderen Klangerlebnissen in der Praxis Phonica-Lavendula. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Neueröffnung in Lotte-Büren Praxis „Phonica-Lavendula“ bietet neuerdings Klang- und Kräutermassagen Von Ursula Holtgrewe | 17.01.2023, 07:07 Uhr

Andrea Maug hat ihre „Praxis Klangerleben“ umbenannt in „Phonica-Lavendula“ und ist in Büren an die Schulstraße 15 gezogen. Am Freitag, 20. Januar, stehen die Türen für alle offen. Wir waren schon dort.