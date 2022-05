Statt auf dem Radweg war ein Mann am frühen Dienstagmorgen mit seinem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs. (Symbolbild) FOTO: imago images/serienlicht Bei Ibbenbüren Mit dem Hollandrad auf der Autobahn: Polizei stoppt 45-Jährigen auf A30 Von Henrike Laing | 18.05.2022, 18:17 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei einen Radfahrer auf der A30 gestoppt. Dieser war nach eigenen Angaben um 4 Uhr in Münster losgeradelt, um einen Freund in Ibbenbüren zu besuchen.