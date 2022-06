Der Entscheidung liegt das Ergebnis einer Elternbefragung im Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln zugrunde. Nach zwei Informationsveranstaltungen im Mai hatten die Eltern der Grundschüler der Klassen 1 bis 3 sich mittels eines Fragebogens zu der Thematik äußern können. Nahezu drei Viertel der Fragebögen flossen zurück und wurden ausgewertet. Demnach favorisiert die Mehrheit der Erziehungsberechtigten für ihre Kinder den Unterricht an einer Gesamtschule. Hochgerechnet wäre deshalb für den Beginn des Schuljahres 2014/15 mit etwa 160 Anmeldungen für diesen Schultyp zu rechnen, was für die Schaffung der Gesamtschule ausreichend wäre. Ob dieses Abstimmungsverhalten dann aber auch tatsächlich so eintreten wird, wenn es ernst wird, kann jetzt natürlich noch nicht gesagt werden. Auch muss die Genehmigung der Bezirksregierung abgewartet werden.