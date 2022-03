Faire Gewinner: Siegerin Lena Glatz und Drittplatzierter Maxim Muturnic halten die Urkunde des Zweitplatzierten Titus Blanke hoch, der beim Fototermin nicht dabei sein konnte. FOTO: Ursula Holtgrewe Lesewettbewerb Warum Lotter Grundschüler Plattdeutsch lernen wollen Von Ursula Holtgrewe | 01.03.2022, 09:00 Uhr

Plattdeutsch stößt an der Grundschule Lotte auf großes Interesse: 17 Schüler sind in der AG. Einige von ihnen haben bei einem Lesewettbewerb mitgemacht. Welche Wörter finden die Schüler am besten?