Dass sich Radfahrer auf dem Radweg am Beginn des Strotheweges nicht in Westrichtung bewegen dürfen, ist nachvollziehbar. Aber Fußgänger? Sie können nicht auf die Fahrbahn ausweichen und für sie gibt es wegen der Bahnlinie auch keinen Fußweg auf der rechten Seite. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Piktogramm ist gut gemeint. . . Pfeil auf Lotter Fuß- und Radweg gibt auch Fußgängern Fahrtrichtung vor Von Thomas Niemeyer | 25.12.2022, 10:30 Uhr

