Bis 2009 war die Gemeinde Lotte noch Gesellschafter der RVM, hat dann aber ihre Anteile an den Kreis verkauft. Zwar ist die Haushaltssituation in Lotte besser als in Westerkappeln, aber auch angespannt – will sagen: Die Finanzen sind ausgereizt. Deshalb hatte die Verwaltung dem Haupt- und Finanzausschuss empfohlen, die Vereinbarung zu kündigen, zumal seit Langem kein Anschlussnehmer in Lotte mehr von der Tecklenburger Nordbahn bedient wird.

Da die Gemeinde Lotte als Anliegerkommune der Tecklenburger Nordbahn jährlich 4200 Euro Beitrag zur Streckenunterhaltung zahlt, die Trasse in Büren zurzeit aber nur noch für den Güterverkehr des Betonwerks Rekers in Spelle genutzt wird, gibt es Überlegungen, die 2004 getroffene Vereinbarung zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Nordbahn zu kündigen. Die Nachbarkommune Westerkappeln hatte bereits 2007 die Vereinbarung gekündigt.

Die Beratung darüber wurde jedoch zurückgestellt, weil sich Vertreter der Gemeinden Wallenhorst und Lotte sowie von Kreis Steinfurt, RVM (Regionalverkehr Münsterland) und Stadtwerken Osnabrück demnächst in Lotte an einen Tisch setzen wollen, um über den Halener Bahnhof und einen möglichen Verkehrsverbund aus Buslinie Wersen–Halen– Hollage und Nordwestbahn zu reden. Dieses Gespräch werde nicht wie berichtet am 17., sondern voraussichtlich am Montag, 27. Februar, stattfinden, sagte Lammers auf Nachfrage.

Darin werde es also um drei zwar verschiedene, aber im weitesten Sinne doch zusammenhängende Themen gehen: die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zwischen Hollage, Halen und Wersen und mögliche Förderungen und Beteiligungen, den Zuschuss der Gemeinde Lotte zum Erhalt der Schienenverbindung der Nordbahn sowie die Situation und Entwicklung der Bahn in Büren.

Da die Strecke dort unmittelbar neben dem ohnehin engen Strotheweg verläuft und auf einer Seite die Grundstücke der Anwohner direkt ans Gleisbett grenzen, hatte es in Büren vor einigen Jahren massive Bürgerproteste gegen die Lärmbelästigung durch nächtliche Güterzüge gegeben.

Nach einer öffentlichen Podiumsdiskussion gelang der entscheidende Durchbruch: RVM-Prokurist Manfred Ries kündigte an, in Gesprächen mit der Deutschen Bahn und dem Speller Betonwerk auf eine Fahrplanänderung hinzuarbeiten, die dann auch tatsächlich umgesetzt wurde. Seit 2007 gehören die nächtlichen Kiestransporte der Vergangenheit an.

Ob rumpelnde, pfeifende Güterzüge oder moderne, leise Personenzüge – die Bürener selbst sind überwiegend gegen eine Wiederbelebung des Schienenverkehrs auf der jetzigen Trasse. Die schnelle Bahnverbindung zwischen Rheine, Hörstel, Hopsten, Recke, Mettingen, Westerkappeln, Lotte und Osnabrück – ökologisch ja durchaus sinnvoll und von Landrat Thomas Kubendorff eindeutig erwünscht – dürfte aber wohl zumindest vorerst vom Tisch sein.