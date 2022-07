Sie weiß ein engagiertes und kreatives Team an ihrer Seite: Edith Brink, Anne Colombet, Lieselotte Pösse, Tochter Inga Schwentker – und etliche Männer, die die Damen entlasten. Viele Telefonate sind mittlerweile geführt und noch mehr Vorbereitungsstunden investiert worden, damit der Mühlentag in Wersen erneut ein Erfolg wird. Dem Team sind familienfreundliche Preise ebenso wichtig wie Kinderportionen bei Getränken und Pommes.

Neu ist die Saftbar, die in der ehemaligen Walke-Mühle eingerichtet wird. Wie genau, wird vor Ort entschieden. Neu ist auch die Erdbeerbowle, die das Organisationsteam beim jüngsten Treffen testete.

„Wir werden am Mühlentag frische deutsche Erdbeeren verwenden“, sagte Renate Schwentker. Ihre Mitstreiterinnen nickten. Die schmeckten nun mal erdbeeriger, waren sich alle einig.

Neu ist überdies die Beteiligung des Osnabrücker Kanuclubs. „Ich habe letztes Jahr hier gestanden und überlegt: Hier muss der Kanuverein hin“, erinnerte sich Edith Brink fröhlich. Der Verein werde Kanus und Schwimmwesten mitbringen. „Für Kinder sollten die Eltern sicherheitshalber Wechselsachen im Gepäck haben“, riet Renate Schwentker.

Der Mühlenverein ist mit einem Infostand vor Ort und bietet ab 15 Uhr Führungen in der Mühle an. Um 17 Uhr stellt er den Gewinner des Logo-Wettbewerbs vor. Das weitere abwechslungsreiche Programm zum Mitmachen und Zuschauen kann sich gleichfalls sehen lassen: Um 11 Uhr lädt Pastorin Jutta Kiquio zum Gottesdienst mit Posaunenchor am bauhistorischen Kleinod ein. Anschließend greift die Harmonikagruppe Halen-Wersen in die Tasten. Als Stärkung gibt es Erbsensuppe und Gegrilltes. Für 14 Uhr ist die offizielle Eröffnung des Mühlentags vorgesehen. Tanzgruppen aus Lengerich, die „Line Dancer Lotte“ und die Halener Rope-Skipper treten teils mehrfach auf.

Und es gibt: Familienflohmarkt (Anmeldung bei Renate Schwentker, Telefon 05404/2741), Kunstgewerbestände, Spinngruppe des Heimatvereins Wersen, Ausstellung des Kunstkreises Lotte, Kinderschminken vom Friseursalon Roth, Luftballonfiguren vom Anne Colombet, Laubsägearbeiten für Kinder, Getränke, Brat-, Currywurst und Pommes, Erdbeeren und Spargel, Waffeln der Wersener Landfrauen – und die unverzichtbare beliebte Cafeteria. „Über Kuchen- und Tortenspenden freuen wir uns immer“, betonte Renate Schwentker.