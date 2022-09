Jonas Schlepphorst tritt am 1. September seinen Dienst als neuer Pastoralreferent für die Kirchengemeinde St. Agatha und St. Margaretha an. Foto: Kath. Kirchengemeinde up-down up-down Verstärkung für das Seelsorgeteam Jonas Schlepphorst ist neuer Pastoralreferent in St. Agatha und St. Margaretha Von Frank Klausmeyer | 01.09.2022, 18:00 Uhr

In den Kirchengemeinde St. Agatha und St. Margaretha ist seit Monaten vieles in Bewegung – auch personell: Heute, am 1. September, wird Jonas Schlepphorst als neuer Pastoralreferent begrüßt.