Bald machen sich Erdkröten und andere Amphibien am Hagenberg in Osterberg wieder zu ihren Laichgewässern auf. Wirklich vorbereitet scheint die Gemeinde Lotte auf das alljährliche Ereignis nicht. Symbolfoto: dpa/TASR/Ján Krolák up-down up-down 40 Jahre Streit am Hagenberg Neuer Ärger um Krötenwanderung und Sperrung in Osterberg absehbar Von Thomas Niemeyer | 07.01.2023, 07:17 Uhr

Ab Februar werden am Hagenberg in Osterberg wieder Kröten und andere Amphibien wandern. Seit 40 Jahren trägt das Streit in die Nachbarschaft. Da die Gründe weiter bestehen, ist absehbar, dass es auch dieses Jahr passieren wird. Schicksal?