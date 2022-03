Bürens Sahin Günana (links) und Eduardo Barbosa Antero bestimmten das Spiel in großen Teilen mit. FOTO: Rolf Grundke Fußball im Tecklenburger Land Nachholspiele in der Kreisliga A: So schlagen sich Büren und Halen Von Rolf Grundke | 21.03.2022, 11:23 Uhr

In der Herren-Kreisliga A im Tecklenburger Land geht es auch nach dem letzten Spieltag noch richtig zur Sache: Die Zeit der Nachholspiele hat am Sonntag begonnen. Bis Mittwoch müssen sich die Topteams noch gedulden, bis die Rangfolge an der Tabellenspitze und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde entschieden sind.