Bilder an den Wänden in der Elly-Heuss-Begegnungsstätte sollen alsbald für Gemütlichkeit sorgen, sind sich Christel Landmeyer (links) und Christiane Budke einig. Sie freuen sich auf ein reges Vereinsleben mit Kursen in den neuen Räumen.

Foto: Ursula Holtgrewe