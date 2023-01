Bei der Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Lotte am 12. Januar starb ein 59-jähriger Ukrainer. Foto: NWM-TV/David Poggemann up-down up-down Vorfall in der Flüchtlingsunterkunft Nach tödlichem Messerangriff in Lotte: Beschuldigter wieder auf freiem Fuß Von Jessica von den Benken | 19.01.2023, 16:40 Uhr

In einer Flüchtlingsunterkunft an der Moorbreede in Lotte ist am vergangenen Donnerstag, 12. Januar 2023, ein 59-jähriger Ukrainer erstochen worden. Die Polizei verdächtigte kurz nach der Messerattacke seinen jüngeren Mitbewohner und nahm diesen fest. Jetzt ist der Beschuldigte wieder frei. Warum?