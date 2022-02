Nach der sturmbedingten Pause am Donnerstag soll der Unterricht am Freitag in NRW wieder stattfinden. FOTO: dpa/Annette Riedl Trotz Sturmwarnung Freitag soll der Unterricht in NRW wieder stattfinden Von Frank Wiebrock | 17.02.2022, 15:30 Uhr | Update am 17.02.2022

Nach der sturmbedingten Pause am Donnerstag wird der Unterricht am Freitag, 17. Februar, an allen Schulen in NRW wieder stattfinden. „Derzeit sieht es nicht danach aus, dass der Unterricht am Freitag entfallen wird“, hatte Schulministerin Yvonne Gebauer schon am Donnerstagmittag angedeutet.