Auf der Feuerwache in Alt-Lotte steht eine von vier Sirenen in der Gemeinde. FOTO: Ursula Holtgrewe Verunsicherung wegen des Ukrainekriegs In Lotte gibt es vier Sirenen - müssen sie wieder vor Luftangriffen warnen? Von Ursula Holtgrewe | 16.03.2022, 06:05 Uhr

Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine und seine kaum verhohlene Drohung mit Atomwaffen sorgen auch in Deutschland für Verunsicherung. Unter anderem wurde der bundesweite Sirenen-Warntag kurzfristig abgesagt, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Tatsächlich ist die Geschichte der Sirenen vielerorts mit dem letzten großen Krieg in Europa verbunden. Eine Spurensuche in Lotte.