Die Fußgängerbrücke des Golfclubs Dütetal wurde so stark beschädigt, dass sie im Laufe des Tages noch abgerissen werden soll. FOTO: Gary Hutchinson Holzbauwerk muss abgerissen werden Müllwagen zerstört Fußgängerbrücke des Golfclubs Dütetal in Lotte Von Frank Klausmeyer | 29.03.2022, 16:34 Uhr | Update vor 22 Min.

Gary Hutchinson hat das Unglück kommen sehen. Zufällig beobachtete der Manager des Golfclubs Osnabrück Dütetal, wie ein Müllfahrzeug in Richtung Alt-Lotte mit geöffneten Ladeklappen und nach seinen Angaben hoher Geschwindigkeit auf die Fußgängerbrücke an der Wersener Straße zusteuerte und ungebremst die Unterkonstruktion in Stücke riss. Das Bauwerk ist ein Totalschaden. „Das war Chaos“, sagte der Clubmanager.