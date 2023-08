Zusammenstoß mit Auto Motorradfahrer stirbt bei schwerem Unfall in Lotte Von Heinrich Weßling | 04.08.2023, 23:03 Uhr Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 35-Jährige. Foto: Heinrich Weßling up-down up-down

Bei einem schweren Unfall an der Bahnhofstraße in Lotte ist am Freitagabend ein 35-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden.