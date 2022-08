Roller setzt seinen Fokus auf Möbel. Am Montag hat die neue Filiale in Lotte eröffnet. FOTO: Jörn Martens up-down up-down Roller eröffnet Lotte hat wieder einen Möbel-Discounter Von Julia Weßling | 22.08.2022, 16:58 Uhr

Nach zwei Jahren Leerstand ist mit dem Möbel-Discounter Roller am Montag wieder Leben in die ehemalige Poco-Filiale in Lotte eingekehrt.