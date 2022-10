Mehr Angebote für jüngere Frauen in Lotte möchten (von links) Margrit Willems, Gabriele Würfel, Victoria und Dana Huneke, Susanne Jürgensmeier-Lotz (Geschäftsführerin des Kreislandfrauenverbands), Inge Koschyk und Ilse Lange organisieren. Foto: Friedhelm Lange up-down up-down Victoria Huneke setzt Akzente Die Jüngste ist 21: Wie sich die Lotter Landfrauen neu aufstellen wollen Von Ursula Holtgrewe | 01.10.2022, 14:01 Uhr

Nach Corona will der Landfrauenverband Lotte wieder so richtig durchstarten. Mit einem verjüngtem Vorstand soll es auch Angebote für jüngere Frauen geben. Was ist geplant?