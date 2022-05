Tipps für die richtige Haltung gibt Alexej Born dem jungen Bogenschützen Jinmo, bevor der Junge den in der Sehne gespannten Pfeil losschnellen lässt. FOTO: Ursula Holtgrewe Manfred Kinne gibt den Pfeil weiter Mit innerer Ruhe die Mitte treffen: Beim Bogensport im TuS Lotte Von Ursula Holtgrewe | 22.05.2022, 13:51 Uhr

Nach 15 Jahren gab Manfred Kinne die Leitung der Bogensportleitung im TuS Lotte an Alexej Born weiter. Was fasziniert an dem Sport?