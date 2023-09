Unterstützung für SPD-Kandidat Middelberg Besuch in Flüchtlingsunterkunft: Bundesministerin Svenja Schulze zu Gast in Lotte Von Michael C. Goran | 04.09.2023, 09:04 Uhr Philip Middelberg überreicht Svenja Schulze Honig und Eier aus eigener Herstellung. Foto: Michael C. Goran up-down up-down

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sprach am Sonntagvormittag in Lotte über Flüchtlingspolitik und Möglichkeiten der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit. Zuvor hatte die SPD-Politikerin die Flüchtlingsunterkunft in Lotte-Wersen besucht.