Vom Balkon auf dem Esch blickt Michael Kormann direkt auf die Baustelle für die neue Wersener Sporthalle. Seit das Einrammen der Träger beendet ist, stört dort kein Baulärm mehr das junge Ehepaar. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Ziel: Jugend für Politik gewinnen Michael Kormann neu in Lotte, neu in der SPD, aber schon ihr Vorsitzender Von Thomas Niemeyer | 31.05.2023, 15:29 Uhr

Welch ein Generationswechsel bei der Lotter SPD: Michael Kormann ist 29, neu in Lotte, neu in der SPD, aber schon ihr neuer Vorsitzender. Was will er erreichen?