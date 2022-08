Naturidyll und Streitpunkt gleichermaßen: Der Niedringhaussee ist ein attraktives Naherholungsgebiet, das jedes Jahr wegen Lärm, Schmutz und Vandalismus für Schlagzeilen sorgt. An diesem Nachmittag blieb es ruhig. FOTO: Friedrich Schönhoff up-down up-down Bei Hitze am Donnerstag Menschen suchen Abkühlung im Niedringhaussee in Wersen Von Friedrich Schönhoff | 04.08.2022, 17:30 Uhr

Bei den hohen Temperaturen am Donnerstag zog es zahlreiche Menschen an den Niedringhaussee in Wersen - auch wenn man dort eigentlich nicht baden darf.