Für Luisa Michels ist die kleine Turnhalle in Halen die Ausgangsbasis für ihre zahlreichen kindersportlichen Aktivitäten im gesamten Lotter Gemeindegebiet. Bei ihrer Arbeit darf die Presse sie nicht fotografieren, da das die Einverständniserklärungen von den Eltern der teilnehmenden Kinder nicht hergeben. Foto: Thomas Niemeyer Bundesfreiwilligendienst in Vollzeit 36 Stunden für 315 Euro: Luisa Michels engagiert sich im Lotter Kindersport Von Thomas Niemeyer | 09.01.2023, 17:00 Uhr

36 Arbeitsstunden in der Woche an fünf verschiedenen Orten: Luisa Michels aus Wersen arbeitet in Vollzeit für den Lotter Kindersport, als Bundesfreiwillige allerdings für ein Taschengeld.