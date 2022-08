Die Bürgerinitiativen Seester Esch, vertreten von Birgit Leyschulte (von links) und Eckhard Becker sowie die BI Halener Esch, vertreten von Ulrich Steinmeier und Hartmut Meyer, arbeiten nun zusammen. FOTO: Jan Havermeyer up-down up-down Widerstand gegen Amprion verstärken Bürgerinitiativen aus Lotte und Westerkappeln für Konverter-Anlage in Ibbenbüren Von Ursula Holtgrewe | 13.08.2022, 07:00 Uhr

Bei einem Treffen im Halener Sportheim haben sich die Lotter und Westerkappelner Bürgerinitiativen (BI) vereint, um zu verhindern, dass Amprion in den beiden Gemeinden eine Konverteranlage baut. Stattdesse wollen sie einen Standort in Ibbenbüren in den Fokus rücken.