An Autobahnen und Bahnlinien finden sich bereits häufig solche Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Das Lotter Kreuz mit den Teilstücken von A1 und A30 auf Gemeindegebiet werden dafür auch in den Blick genommen. Symbolfoto: Ralf Seiler Bauvoranfragen liegen vor Lotter SPD will Bürger an Freiflächen-Photovoltaikanlagen beteiligen Von Thomas Niemeyer | 28.04.2023, 08:31 Uhr

Die Lotter SPD will erreichen, dass sich Bürger der Gemeinde an Freiflächen-Photovoltaikanlagen (PV) beteiligen können, wie sie entlang der Autobahnen entstehen sollen. Einen entsprechenden Antrag stellte sie jetzt an die Verwaltung.