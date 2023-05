Ein wenig anheimelndes Provisorium wird das Containerdorf unterhalb der Tennishalle in Alt-Lotte wohl bleiben. Die Ratsfraktionen in Lotte fordern aber Nachbesserungen. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Erste Flüchtlinge ziehen nach Pfingsten ein Lotter Ratsfraktionen entsetzt über Zustand des zweiten Containerdorfes Von Thomas Niemeyer | 27.05.2023, 14:01 Uhr

In der Woche nach Pfingsten sollen die ersten Flüchtlinge in das neue Containerdorf in Alt-Lotte ziehen. Vertreter aller drei Ratsfraktionen sind allerdings entsetzt über den Zustand der Anlage.