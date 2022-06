Ein Lkw-Fahrer soll am Rastplatz Brockbachtal-Nord an der A30 ein iPhone gestohlen haben. FOTO: Gilles Lambert/Unsplash (Symbolfoto) up-down up-down Dieb durch Videoaufzeichnungen überführt Lotter Polizisten finden gestohlenes iPhone im Wald an der A30 Von Frank Klausmeyer | 24.06.2022, 09:12 Uhr

Nicht lange Freude hatte ein 59-jähriger Lkw-Fahrer an einem Smartphone, das er am Mittwoch im Tankstellenshop des Rastplatzes Brockbachtal-Nord an der A 30 gestohlen haben soll. Die Polizei kam ihm schnell auf die Schliche.